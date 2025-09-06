L'avventura di André Onana al Manchester United, dopo anni tra poche luci e moltissime ombre, sembra giunta al capolinea. Secondo Fabrizio Romano, i Red Devils e la formazione turca del Trabzonspor hanno raggiunto un accordo verbale per il prestito del portiere camerunese, che ora deve prendere una decisione sul suo futuro. Con il mercato ancora aperto in Turchia, il destino del camerunense è nelle sue mani. L'ex nerazzurro rischia di vedersi ridurre i propri spazi nelle rotazioni di Ruben Amorim dopo l'arrivo di Senne Lammens questa estate.

Sezione: Focus / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 17:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
