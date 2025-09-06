L'avventura di André Onana al Manchester United, dopo anni tra poche luci e moltissime ombre, sembra giunta al capolinea. Secondo Fabrizio Romano, i Red Devils e la formazione turca del Trabzonspor hanno raggiunto un accordo verbale per il prestito del portiere camerunese, che ora deve prendere una decisione sul suo futuro. Con il mercato ancora aperto in Turchia, il destino del camerunense è nelle sue mani. L'ex nerazzurro rischia di vedersi ridurre i propri spazi nelle rotazioni di Ruben Amorim dopo l'arrivo di Senne Lammens questa estate.

🚨 BREAKING: Trabzonspor reach verbal agreement with Manchester United to sign André Onana on loan.



Club to club verbal agreement in place and final decision now up to Onana.



It’s only up to the goalkeeper. 🇹🇷 pic.twitter.com/QUCxgIEN9u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025