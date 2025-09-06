Cristoforo Filetti, preparatore atletico del PSG, è tornato sulla finale vinta dalla squadra di Luis Enrique contro l'Inter a Monaco di Baviera a margine di una premiazione ad Acireale.

"Pensavamo di essere più forti dell’Inter, ma non credevamo che i valori in quella partita, fossero così marcati a favore del Paris Saint Germain - le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport -. L’errore dell’Inter, secondo noi, è stato pressarci nella nostra metà campo, così facendo si aprivano spazi notevoli e per il nostro attacco stellare è stato semplicissimo affondare".

"Credo che Luis Enrique sia stato abilissimo a saper miscelare grinta, aspetto mentale, fisico, di approccio alla gara, penso sia uno degli allenatori più forti al mondo in questo momento - ha poi aggiunto -. Ousmane Dembélé? Credo diventerà il prossimo pallone d'oro. Per la Champions credo che gli avversari del PSG siano le inglesi, soprattutto Arsenal e City, delle tedesche il solo Bayern. Le italiane, penso siano ancora un passo indietro rispetto agli standard delle squadre sopramenzionate".

Spazio anche alla lotta scudetto. "Il Napoli credo sia la favorita anche quest'anno per lo scudetto. Conte è riuscito a costruire una squadra forte in tutti i reparti, lotterà fino alla fine con Inter e Juventus, ma secondo me, ha i numeri per continuare il ciclo", ha concluso.