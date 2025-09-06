Nel suo editoriale pubblicato quest'oggi sul Corriere della Sera, Paolo Condò ha espresso un commento personale sulla nazionale vista ieri sera contro l'Estonia: "Molto fieno in cascina per un primo volteggio che era senza rete, e alcune indicazioni sulle quali insistere: la coppia di centrali Bastoni e Calafiori, con l’uomo dell’Arsenal regista aggiunto, i cambi di gioco di Tonali, il doppio centravanti per riempire l’area. E la personalità della ripresa, per dire a se stessi che forse il peggio è passato".