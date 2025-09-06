Da Kaunas, dove domani la Nazionale olandese è attesa dalla Lituania, Denzel Dumfries accompagna il CT Ronald Koeman nella rituale conferenza stampa della vigilia. L'esterno dell'Inter parla così del match contro i baltici: "È speciale giocare contro una nuova nazione. Le strutture sono eccellenti, lo stadio è fantastico", afferma Dumfries che poi si sofferma sulle sue condizioni: "Non sono ancora al top della forma all'inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno".

Dumfries ha anche un auspicio: "Spero che la mia crescita non si fermi mai. No, non mi sto sorprendendo; sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Cosa posso ancora migliorare? Migliorare un po' il posizionamento, giocare nella mia posizione. Questo sta migliorando, ma ci sto lavorando". Poi, gli viene posta una domanda sulle differenze tra Serie A e Premier League: "La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Poi, se mai si presenterà l'opportunità, la coglierei al volo. Mi trovo a mio agio all'Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti".

Sempre a proposito di Inter, il terzino ha belle parole nei confronti del proprio allenatore Cristian Chivu: "Ha giocato anche per l'Ajax, ovviamente ne abbiamo parlato: lo stile di gioco olandese è diverso da quello italiano. Ma le sue idee sono molto chiare, e ha le idee molto chiare su ciò che vuole. Non è una novità per me, ed è bello che entrambi conosciamo la scuola olandese".