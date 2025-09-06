""ra una partita importante per via del numero limitato di partite. Sapevamo di avere qualità". È uno dei passaggi della conferenza stampa di Didier Deschamps, ct della Francia, dopo il 2-0 rifilato dalla selezione di Marcus Thuram (tenuto a riposo per 90'): "Avremmo potuto metterci in condizione di ripararci un po' prima nel primo tempo - continua il ct francese -. Poi abbiamo galleggiato per quattro o cinque minuti. L'essenziale c'è, ma servirà una conferma. Abbiamo vinto solo 2-0, non abbiamo subito gol, ma loro hanno avuto due grandi occasioni. È sempre meglio vincere. Martedì affrontiamo la capolista del nostro girone (l'Islanda, ndr)".