Intervenuto anche ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria per 5-0 inflitta all'Estonia, Alessandro Bastoni ha raccontato la prima settimana di lavoro agli ordini di Mister Gattuso. "È stata una settimana molto dura dal punto di vista fisico. Abbiamo lavorato tanto, più che dal punto di vista tecnico, il mister ha voluto insistere sulla voglia, sulla cattiveria e sulla fame, che forse mancava di più nell’ultimo periodo" ha premesso.

"Siamo orgogliosi, anche quando sei più stanco il mister ti spinge a dare quel qualcosa in più che quando giochi con la Nazionale devi dare perché rappresenti veramente tantissimi italiani in Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi di aver fatto la prestazione di stasera e speriamo sia di buon auspicio per il resto della qualificazione" ha concluso il difensore dell'Inter autore del quinto gol dell'Italia nel match di ieri sera.