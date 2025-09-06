A Denzel Dumfries mancano altri tre gol per eguagliare il record di difensore con il maggior numero di gol segnati nella storia della Nazionale olandese. Record che guarda caso appartiene al suo attuale commissario tecnico Ronald Koeman, che è arrivato a quota 14 mentre Dumfries è al momento fermo a 11. Proprio questa statistica è al centro di un curioso siparietto nel corso della conferenza stampa che ha visto i due protagonisti a Kaunas prima della partita con la Lituania: "È una bella sfida, lo sapevo, sì", dichiara Dumfries, con Koeman che aggiunge: "E non tira nemmeno i rigori... Non credo che il mio record durerà ancora a lungo, spero non ci voglia molto".

Parlando a margine ai microfoni della NOS, Dumfries rassicura tutti sulle sue condizioni circa il colpo al dito subito a seguito dell'esultanza dopo il gol alla Polonia: "Dopo ogni partita, hai bisogno di recuperare, mentalmente e fisicamente. Soprattutto dopo le partite internazionali, perché si giocano ad alto livello. Ma mi sento di nuovo bene".