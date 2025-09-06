Tornano a divampare gli alterchi tra Paris Sain Germain e Juventus, con Nasser Al-Khelaïfi, presidente dei transalpini, che questa volta mette nel mirino Damien Comolli, direttore generale del club bianconero. "Ci avete preso in giro" tuona Al-Khelaifi, che rimprovera agli italiani il comportamento tenuto nell'affare Kolo Muani. Al patron del PSG non è andata giù la gestione della trattativa da parte della Vecchia Signora e secondo Sports Zone avrebbe telefonato a Comolli, al quale avrebbe rivolto parole schiette e non troppo carine: "Ci avete preso in giro per diverse settimane. È finita, non vincerete questa battaglia con me. Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato".