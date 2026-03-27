Alessandro Bastoni è assolutamente lusingato dall’interesse del Barcellona. Allo stesso tempo però – secondo quanto appurato da FcInterNews - il difensore dell’Inter non è intenzionato a spingere per un’eventuale cessione qualora dovesse ricevere una vera e concreta proposta di contratto dai catalani. Nel contempo però, qualora i nerazzurri ricevessero a loro volta un’offerta irrinunciabile – sicuramente più dei 50 milioni dei quali si era vociferato – e venisse, per motivi di bilancio, accolta dal club di Viale della Liberazione, a quel punto Bastoni non si impunterebbe nemmeno per rimanere, nonostante ritenga l’Inter una vera e propria famiglia.

La palla, dunque, è tutta nelle mani dei vertici nerazzurri. La situazione in estate potrà diventare bollente, ma oggi siamo nel campo delle ipotesi. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 21:55
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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