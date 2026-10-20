La giornata 7 della Serie A (distribuita in quattro date, da venerdì 16 a ieri, lunedì 19 ottobre) e senza sovrapposizioni di orari ha confermato il trend in flessione di audience per la piattaforma streaming sportiva DAZN rispetto allo stesso riferimento della passata stagione. Il calo è stato di oltre 480mila utenti: secondo le rilevazioni effettuate da Audicom, per le 10 partite trasmesse, DAZN ha registrato un’audience complessiva di 5.393.861 utenti collegati ai vari device, contro i 5.874.071 di un anno fa.

Solo un match ha superato il milione di spettatori, quello tra Juventus e Lazio con oltre 1,3 milioni di tifosi, alle cui spalle si sono collocate Bologna-Inter (789.137) al secondo posto e Milan-Atalanta (669.008) al terzo. Nel computo totale, dopo 7 turni del campionato di Serie A in corso, DAZN ha complessivamente registrato ascolti per 35.571.053 telespettatori; nel totale dei dati aggregati, l’audience di DAZN della Serie A 2026/2027 è in calo di 1.975.507 telespettatori.