Ci sarà il tutto esaurito sugli spalti e anche in tribuna stampa domani sera a San Siro per il superderby di Champions League. Il club rossonero comunica che sono infatti 224 i giornalisti accreditati, con 120 Paesi collegati e 124 Stati diversi rappresentati allo stadio per la semifinale di andata; presente tutto il globo, dagli Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta.