"Brutta sconfitta del Napoli. E' mancata la reazione del secondo tempo e mi ha lasciato perplesso. Così come il post-partita di Conte mi ha lasciato dei punti di domanda". Così Alessandro Matri esprime la sua opinione sul momento complicato del Napoli, intervenendo a Pressing.

"Lo vedo nervoso. Deluso - dice Matri del suo ex allenatore - Sappiamo che il suo modo di comunicare è spesso questo. Le aspettative sul Napoli a inizio campionato erano alte perché c'era Conte, non perché avessero una rosa da campioni d'Italia. E' deluso perché forse ha capito che non riesce in quello in cui sperava perché Lukaku non sta rendendo e avere un centravanti che non ti assicura i 20 gol è una bella pecca".