Maurizio Mariani, arbitro classe 1982 della sezione di Aprilia, sarà l'arbitro di Torino-Inter, gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Sarà un ritorno per lui coi nerazzurri dopo la nota partita col Napoli contraddistinta dal rigore assegnato ai partenopei per fallo di Henrikh Mkhitaryan su Giovanni Di Lorenzo, prima e unica partita della squadra di Cristian Chivu da lui diretta in questo campionato.

Mariani, che, lo ricordiamo, sarà l'arbitro chiamato a rappresentare l'Italia ai prossimi Mondiali, dirigerà domenica la sua 15esima partita stagionale in questa Serie A oltre che la ventesima in carriera con l'Inter in campo: il bottino della squadra nerazzurra è di otto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte.