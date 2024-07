Massimo Marianella, intervenuto durante Sky Sport, ha parlato così di Khephren Thuram: "E' un giocatore di qualità, ha dimostrato buone cose al Nizza. Inizialmente c’erano dei dubbi su chi fosse più forte tra i due fratelli, per molti analisti è buono quanto o in prospettiva anche più del fratello, anche se giocano in un ruolo diverso".