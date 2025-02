Paolo Condò si è soffermato sulla vittoria dell'Inter, intervenendo sulle frequenze di Sky Sport. Di seguito le sue parole: "Se c’è un difetto palesato dai nerazzurri in questa stagione riguarda le famose due squadre: possiamo dire che non esistono. Ci sono 15 giocatori di alto rendimento, ma le riserve hanno deluso rispetto ai titolari. Soprattutto in avanti, dove oltre a Thuram e Lautaro c’è stato il vuoto", ha concluso.