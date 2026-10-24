37' - Marello prova a colpire con una mattonella su punizione dalla trequarti ma senza inquadrare lo specchio.

27' - Su angolo, Prestia si libera della marcatura e impatta di testa la sfera schiacciandola a terra e trovando la risposta in angolo di Harrasser.

21' - Potenza prova ad approfittare di un disimpegno sbagliato della retroguardia nerazzurra e calibra un cross impreciso che si spegne tra le mani di Melgrati.

15' - DOPPIA OCCASIONE PER IL SORRENTO! Melgrati si oppone ad una doppia conclusione mancina prima di Cucurullo e poi di Viscardi, andando in entrambe le occasioni a smanacciare il pallone in maniera comunque efficace.

10' - Fase di studio per le due squadre che cercano di stanarsi a vicenda.

3' - Capitan Prestia tenta l'incursione centrale partendo dalla propria area di rigore e servendo un suggerimento invitante per il sinistro incrociato di Zuberek, murato in rimessa laterale da Puzone.

14.30 - FISCHIO D'INIZIO AL BREDA!

14.25 - Le squadre si preparano a scendere in campo. Presenti sugli spalti anche il presidente interista Giuseppe Marotta, l'a.d. Dario Baccin e Katherine Ralph.

L'Inter U23 torna in campo in occasione della 11ª giornata del girone C di Serie C e ospita la seconda gara casalinga consecutiva. I nerazzurri di Vecchi, reduci da un perfettamente intervallato score di due vittorie (contro Foggia e Giugliano) e due sconfitte nelle ultime quattro partite (Savoia e Monopoli), ospitano il Sorrento, attuale terza forza del girone alle spalle di Bari e Potenza. La compagine campana conta un bottino di quattro punti nelle ultime quattro giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e ben due sconfitte. Al netto dell'asterisco che grava sui milanesi a causa della sfida da recuperare contro la Scafatese, l'attuale distanza tra le due squadre è di 6 punti in classifica (Sorrento a 19 punti e Inter U23 a 13). Spetta ora ai giovani interisti accorciare questo margine anche al fine di dimenticare il riprovevole tonfo casalingo contro il Monopoli. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

INTER U23 (3-4-1-2): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia, 5 Tosto; 2 Avitabile, 14 Bovo, 7 Kaczmarski, 3 Marello; 29 Mancuso; 45 Lavelli, 11 Zuberek. A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 4 Cerpelletti, 6 Charlys, 9 Iddrissou, 16 Venturini, 23 Donato, 24 Re Cecconi, 27 Aidoo, 37 Sorino, 77 Amerighi, 80 Garonetti, 86 Jakirovic 99 Fumagalli. Allenatore: Stefano Vecchi

SORRENTO (3-5-2): 22 Harrasser; 5 Cargnelutti, 33 Viscardi, 6 Fusco; 2 Puzone, 8 Cuccurullo, 21 Potenza, 28 Capezzi, 3 Crecco, 10 Ricci, 9 Parker. A disposizione: 13 Del Sorbo, 48 Boccarusso, 4 Bacci, 7 Starita, 11 Falasca, 20 Bernabeo, 24 Evangelisti, 26 Di Somma, 31 Castaldi, 32 Paglino, 99 Marchesi. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Sciolti.

Assistenti: Chillemi - Tomasi.

V Ufficiale: Ramondino

Operatore FVS: Eusebiu Nechita.