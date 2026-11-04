Domenica 8 novembre alle ore 18, lo stadio Giuseppe Meazza accende i riflettori su Inter-Como, gara dell'11ª giornata di Serie A. Per i nerazzurri è il momento di reagire: dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a ritrovare subito vittoria e convinzione davanti al proprio pubblico.

L'Inter parte con i favori del pronostico, anche se il Como ha dimostrato di essere un avversario tutt'altro che semplice. Le quote Serie A fotografano questo equilibrio: il segno 1 a 1.78 indica la fiducia nei nerazzurri, mentre il pareggio a 4.15 e il successo lariano a 3.85 rappresentano alternative considerate meno probabili. Per Chivu conta soprattutto ritrovare una prestazione convincente dopo il passo falso nel match più sentito della stagione.

La storia recente offre indicazioni incoraggianti ai padroni di casa. Gli ultimi quattro incroci ufficiali sono stati tutti vinti dall'Inter: 2-0 nel dicembre 2024, ancora 2-0 nel maggio 2025, 4-0 nel dicembre 2025 e 4-3 nell'aprile 2026. Un bilancio che testimonia la superiorità nerazzurra negli scontri diretti più recenti e che la squadra milanese vuole confermare anche questa volta.

Il momento dell'Inter in campionato non è propriamente idilliaco. Dopo lo stentato 2-0 sul Venezia è arrivata la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan, un risultato che ha interrotto le certezze nerazzurre e riacceso qualche interrogativo. Marcus Thuram ha però raccontato il confronto nello spogliatoio: «Dopo il derby ci siamo parlati faccia a faccia». Un messaggio che sottolinea la volontà del gruppo di reagire e lasciarsi alle spalle la delusione.

Il Como arriva a San Siro con entusiasmo, forte del successo per 1-0 sul Venezia e di quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. La squadra di Cesc Fabregas occupa il quarto posto con 23 punti, appena due in meno rispetto ai 25 dell'Inter, seconda in classifica. Per i nerazzurri è un appuntamento da non fallire: servono i tre punti per difendere la posizione, ma soprattutto per rilanciare le proprie ambizioni. Davanti al pubblico del Meazza, Chivu cerca una risposta immediata, contro un avversario che non farà sconti.