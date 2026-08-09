La Champions League rappresenta uno dei capitoli più prestigiosi della storia dell'Inter e continua a essere il principale obiettivo internazionale del club anche in vista della nuova stagione, dopo il successo conquistato in campionato. Dalle imprese della Grande Inter degli anni Sessanta fino al leggendario Triplete del 2010 con José Mourinho, i nerazzurri hanno costruito una tradizione europea fatta di vittorie, finali e protagonisti entrati nella storia del calcio continentale. Anche negli ultimi anni il club ha confermato la propria competitività ai massimi livelli, consolidando la presenza tra le protagoniste del panorama europeo.

L'attenzione verso il torneo cresce ogni stagione e coinvolge anche le analisi sulle quote Champions League. L'Inter è la squadra italiana considerata con le maggiori possibilità di arrivare fino in fondo al torneo. I nerazzurri sono proposti a quota 25.00 per la vittoria finale, davanti a Napoli (35.00), Roma (50.00) e Como (75.00). Le principali favorite restano Paris Saint-Germain (6.00), Bayern Monaco (7.50), Barcellona (8.00), Manchester City (8.00), Arsenal (8.00), Real Madrid (8.00), Liverpool (12.00) e Manchester United (18.00). Valutazioni che fotografano le gerarchie della vigilia, pur lasciando spazio alle sorprese che la Champions League ha spesso regalato nel corso della sua storia.

Il cammino europeo dell'Inter è impreziosito da tre trionfi che hanno segnato epoche diverse. Il primo arrivò nel 1964, quando la squadra guidata da Helenio Herrera superò il Real Madrid nella finale di Vienna. Dodici mesi più tardi i nerazzurri conquistarono il secondo titolo battendo il Benfica, mentre nel 2010 l'Inter di José Mourinho completò lo storico Triplete superando il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Diego Milito, al termine di una delle stagioni più memorabili nella storia del calcio italiano.

Le grandi notti europee hanno avuto interpreti straordinari anche dal punto di vista realizzativo. Con 25 reti, Lautaro Martínez occupa il primo posto nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri nella massima competizione europea, davanti ad Adriano (18), Sandro Mazzola (17), Julio Cruz (13) e alla coppia formata da Jair e Hernán Crespo, entrambi a quota 11.

A raccontare la continuità dell'Inter in Europa, che garantisce prestigio ma anche introiti importanti, sono anche i record di presenze. In cima alla classifica c'è lo storico capitano Javier Zanetti con 105 partite disputate, seguito da Iván Córdoba, Esteban Cambiasso, Dejan Stanković, Lautaro Martínez e Nicolò Barella. Un patrimonio di esperienza che racconta la costante presenza del club ai massimi livelli del calcio continentale.

La tradizione europea dell'Inter continua così a rappresentare uno dei principali punti di forza del club. Tra successi storici, record individuali e una presenza ormai consolidata nelle competizioni UEFA, i nerazzurri si preparano ad affrontare una nuova Champions League con l'obiettivo di aggiungere un altro capitolo a una storia che, da oltre sessant'anni, li vede protagonisti sul palcoscenico internazionale.