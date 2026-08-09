La Champions League rappresenta uno dei capitoli più prestigiosi della storia dell'Inter e continua a essere il principale obiettivo internazionale del club anche in vista della nuova stagione, dopo il successo conquistato in campionato. Dalle imprese della Grande Inter degli anni Sessanta fino al leggendario Triplete del 2010 con José Mourinho, i nerazzurri hanno costruito una tradizione europea fatta di vittorie, finali e protagonisti entrati nella storia del calcio continentale. Anche negli ultimi anni il club ha confermato la propria competitività ai massimi livelli, consolidando la presenza tra le protagoniste del panorama europeo.
L'attenzione verso il torneo cresce ogni stagione e coinvolge anche le analisi sulle quote Champions League. L'Inter è la squadra italiana considerata con le maggiori possibilità di arrivare fino in fondo al torneo. I nerazzurri sono proposti a quota 25.00 per la vittoria finale, davanti a Napoli (35.00), Roma (50.00) e Como (75.00). Le principali favorite restano Paris Saint-Germain (6.00), Bayern Monaco (7.50), Barcellona (8.00), Manchester City (8.00), Arsenal (8.00), Real Madrid (8.00), Liverpool (12.00) e Manchester United (18.00). Valutazioni che fotografano le gerarchie della vigilia, pur lasciando spazio alle sorprese che la Champions League ha spesso regalato nel corso della sua storia.
Il cammino europeo dell'Inter è impreziosito da tre trionfi che hanno segnato epoche diverse. Il primo arrivò nel 1964, quando la squadra guidata da Helenio Herrera superò il Real Madrid nella finale di Vienna. Dodici mesi più tardi i nerazzurri conquistarono il secondo titolo battendo il Benfica, mentre nel 2010 l'Inter di José Mourinho completò lo storico Triplete superando il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Diego Milito, al termine di una delle stagioni più memorabili nella storia del calcio italiano.
Le grandi notti europee hanno avuto interpreti straordinari anche dal punto di vista realizzativo. Con 25 reti, Lautaro Martínez occupa il primo posto nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri nella massima competizione europea, davanti ad Adriano (18), Sandro Mazzola (17), Julio Cruz (13) e alla coppia formata da Jair e Hernán Crespo, entrambi a quota 11.
A raccontare la continuità dell'Inter in Europa, che garantisce prestigio ma anche introiti importanti, sono anche i record di presenze. In cima alla classifica c'è lo storico capitano Javier Zanetti con 105 partite disputate, seguito da Iván Córdoba, Esteban Cambiasso, Dejan Stanković, Lautaro Martínez e Nicolò Barella. Un patrimonio di esperienza che racconta la costante presenza del club ai massimi livelli del calcio continentale.
La tradizione europea dell'Inter continua così a rappresentare uno dei principali punti di forza del club. Tra successi storici, record individuali e una presenza ormai consolidata nelle competizioni UEFA, i nerazzurri si preparano ad affrontare una nuova Champions League con l'obiettivo di aggiungere un altro capitolo a una storia che, da oltre sessant'anni, li vede protagonisti sul palcoscenico internazionale.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:40 Zouin al Parma, la gioia dell'agente: "Un altro step di tanti che ti aspettano"
- 15:31 Sabato ultimo test per l'Inter col Betis: dove vedere il match in TV
- 15:21 Como, Chalobah: "Contento di essere qui, c'è un progetto ambizioso"
- 15:11 SI - Diaby, spaccatura nell'Al Ittihad. L'interesse dell'Inter è concreto
- 15:02 Dumfries saluta il 2 dell'Inter. Al Real Madrid avrà un nuovo numero
- 14:47 Avellino, Di Maggio dopo l'eurogol al Torino: "Spero di continuare così"
- 14:34 Serena: "Chivu ha ragione, l'Inter dovrebbe investire. Ma se la proprietà..."
- 14:20 Oaktree, tre scenari per l'Inter. Il miliardo? Un punto di partenza
- 14:05 Dal Barcellona all'Inter, Ronaldo racconta cosa accadde nel 1997
- 13:50 Coppa Italia, tabellone completo: il possibile percorso dell'Inter
- 13:36 Cinquantatre anni, 30 in nerazzurro: gli auguri dell'Inter a Zanetti
- 13:22 Guarin ai giovani dell'Inter: "Lavorate giocando, è l'opportunità più bella"
- 13:07 Mourinho e Inter-Chelsea nel 2010: "Giocavo contro Abramovich"
- 12:52 Diaby-Bayer rischia di saltare: l'infortunio di Roger Fernandes blocca tutto
- 12:39 Napoli, un'altra tegola per Allegri: lesione di alto grado per Marianucci
- 12:30 Cresce l'interesse dall'Italia e dall'estero per Maye: l'Inter valuta
- 12:24 Khalaili a un passo dal Crystal Palace: attesa per le visite mediche
- 12:14 Il Messaggero - Inter al lavoro su Diaby. Obiettivo, chiudere entro il 15 agosto
- 12:05 Morte Berruti, disposto minuto di silenzio per le manifestazioni sportive
- 12:00 STONATO dal MERCATO, RINCUORATO dal CAMPO: PENSIERI SPARSI dopo due SETTIMANE. COSA MANCA all'INTER?
- 11:45 Norton-Cuffy proposto al Milan: riflessioni in corso
- 11:30 Marino: "Troppi intermediari? Non ci fossero le proprietà straniere..."
- 11:16 Catania, partenza super in Coppa prima dell'Inter. Longo: "Questa è una squadra forte"
- 11:02 Corsera - Diaby-Inter, l'ingaggio non è un problema: ecco quanto guadagnerebbe. Rinnovato Bovio
- 10:50 UFFICIALE - Aymen Zouin dall'Inter al Parma: la formula per il trasferimento agli emiliani
- 10:48 TS - Inter, tre cose che vanno e tre che non vanno dopo la tournée
- 10:34 Serena: "Inter, due profili per puntare alla Champions. Dubbi sul portiere. Quinto attaccante? Dico che..."
- 10:20 TS - Inter, ecco quanto è rimasto del budget estivo: Jones e Diaby sempre nel mirino
- 10:06 Matteoli: "Seba Esposito? Certificato scandaloso. Inter favorita in Italia, ma in Europa..."
- 09:52 Maignan, Gazzetta all'attacco: "Lautaro capitano di un'altra pasta"
- 09:38 Inter su Diaby, ma il Bayer Leverkusen è avanti. Occhio a Spence
- 09:24 CdS - Inter-Betis importante anche per Akanji: primo test per lo svizzero
- 09:10 CdS - Inter-Monza, Lautaro vuole già esserci. Dubbio Stones col Betis
- 08:56 CdS - Jones congelato: salta l'amichevole, ma il focus ora è altrove
- 08:42 CdS - Esterno Inter, Diaby non è l'unico nome. E c'è un problema
- 08:28 GdS - Incontro Lautaro-Stones: com'è andata. Niente ThuLa col Monza? Chivu sa che...
- 08:14 GdS - Jones, l'Inter osserva: incastro non facile. Occhio a Stankovic
- 08:00 GdS - Diaby-Inter, nuova offerta in arrivo: i tempi. Bayer in agguato, ma...
- 00:00 Fortissimi ma incompleti: 22 giorni per la perfezione
- 23:56 Valietti verso la Cavese: sfiderebbe l'Inter U23 in Serie C
- 23:42 Fine del mercato dopo l'inizio del campionato. De Rossi: "Un abominio"
- 23:28 Minuti di recupero sui maxischermi degli stadi: arriva l'ok della Serie A
- 23:23 Sky - Capitolo esterno: rilancio per Diaby? L'alternativa è Nico Gonzalez
- 23:14 UFFICIALE - Il Cagliari guarda oltre Esposito: ecco Daniel Maldini
- 23:00 Coppa Italia, l'Arezzo regola il Brescia. Gol e spettacolo a Benevento
- 22:45 Graziani: "Scudetto? Inter, Juve e Milan se lo giocheranno. Sul Napoli..."
- 22:31 L'Inter riaccoglie Lautaro e Thuram. C'è anche Stones: gli scatti social
- 22:17 Iddrissou dopo la tournée: "Esperienza indimenticabile". Carbone: "Meritato"
- 22:03 Donadoni: "Trapattoni mi corteggiò chiedendomi di andare all'Inter"
- 21:49 Rotazioni e rosa lunga: il piano di Chivu per alzare l'asticella anche in Europa
- 21:40 Kamatè all'Espanyol, è fatta: i dettagli dell'operazione a titolo definitivo
- 21:37 Pavard continua a mandare messaggi. Il commento di Thuram: "L'interista"
- 21:23 L'Inter blinda Bovio: accordo trovato prima della tournée, manca solo l'ufficialità
- 21:07 Marianella: "Vedrei bene Jones all'Inter. Ma le parti non sono troppo vicine"
- 20:54 Jones, l'Inter non si è avvicinata. Liverpool irremovibile: 40 mln di euro
- 20:38 Inter U23, 0-0 contro la Pergolettese nell'ultimo test della pre-season
- 20:24 Retroscena Muharemovic, c'era anche l'Inter? Palmieri: "Grande pressione di diverse squadre"
- 20:10 Bovio protagonista nella tournée. E Bastoni approva sui social
- 19:55 Genoa, Norton-Cuffy out dall'amichevole. De Rossi: "Situazioni di mercato"
- 19:41 Kamaté insieme a Cocchi al Padova? Il club biancoscudato ci prova
- 19:27 UFFICIALE - Como, preso Chalobah. Fabregas: "Acquisto importante"
- 19:12 Sky - Inter, Diaby pista ancora viva: i nerazzurri preparano un rilancio
- 18:58 Vieri ricorda: "Ci aspettavamo Nesta all'Inter. Mi incazzai perché..."
- 18:43 Tournée finita per l'Inter, Carlos Augusto: "Ora un'altra grande stagione"
- 18:36 Liverpool, Iraola chiarisce: "Jones fuori per un problema all'anca"
- 18:15 Pruzzo: "Bisogna sperare che l'Inter si dia un po' fastidio da sola"
- 18:02 La Roma valuta nuovo ritiro in Inghilterra dopo la gara con l'Inter
- 17:48 L'Inter ostacola il Borussia Dortmund: offerta ufficiale per Scaglione
- 17:35 From UK - Derby per Spence? Sull'inglese c'è anche il Milan
- 17:18 Lautaro is back: "Per il nono anno, con la voglia e l'ambizione di sempre"