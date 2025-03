Da Belfast, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha risposto ad alcune domande sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua famiglia. Sottolineando l'importanza di avere legami forti con il leader del Paese che la prossima estate vedrà nascere il primo Mondiale per Club: "Penso che sia assolutamente cruciale per il successo di una Coppa del Mondo avere uno stretto rapporto con il presidente. Stiamo organizzando una Coppa del Mondo per club quest'anno, la prima Coppa del Mondo per club Fifa in assoluto, con 32 squadre, negli Stati Uniti d'America. Stiamo organizzando una Coppa del Mondo l'anno prossimo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. E non dimentichiamo che quando è avvenuta la gara per quella Coppa del Mondo, il Presidente Trump era già Presidente degli Stati Uniti".