Successo esterno per la Francia che batte l'Olanda 2-1: al 7' Mbappé indirizza l'incontro sul binario transalpino. Molta lotta a centrocampo, così si va all'intervallo con il vantaggio di misura dei Blues. A inizio secondo tempo bellissimo gol di Mbappé. Il neazzurro Dumfries prende un giallo al 51' e lascia il campo al 62'.

All'80' entra Thuram, 90' in panchina per Pavard. Negli ultimi dieci minuti accorcia le distanze Hartman. Con quest'affermazione la Francia sale a quota 18, Olanda terza a quota 9 (seconda è la Grecia, che ha giocato, però, una partita in più rispetto agli Oranje). Francia qualificata, ancora tutto in bilico per la seconda qualificata agli Europei dell'anno prossimo.