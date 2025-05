L'inaspettato pari del Maradona di ieri sera tra Napoli e Genoa ha infuocato il finale di stagione della Serie A. A 180 minuti al termine della stagione, la squadra di Conte compie un mezzo passo falso che fa avvicinare i campioni in carica dell'Inter, vittoriosi a Torino contro i granata e ora a -1. Nonostante la frenata, però, i bookmaker non hanno dubbi: sarà la squadra di Conte a spuntarla nella lotta scudetto, ma le quote aumentano: come riporta Agipronews, i partenopei passano da 1,14 della scorsa settimana agli attuali 1,32 su Planetwin365 e 888sport. La quota che vede il Tricolore ai nerazzurri invece cala da 5,50 a 3,25 su Snai e bet365. I betting analyst sembrano infine escludere la possibilità spareggio tra le due squadre: cresce infatti da 9 a 12 questa opzione.