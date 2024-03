Dimenticare le amarezze Champions: questo è l'imperativo di Inter e Napoli che domenica sera si sfideranno nel big match della 29esima giornata di Serie A. I nerazzurri, forti anche del fattore campo, vedono la vittoria a 1,62 su 888sport e 1,60 su William Hill, mentre i tre punti dei partenopei pagano 5 volte la posta su Planetwin365. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 4,20. Prevale nettamente l'Over a 1,65, mentre un esito con meno di tre reti si attesta a 2,23. Avanti anche il Goal a 1,65, contro il No Goal a 2,12.

Serve un gol a Lautaro Martinez per andare oltre al rigore sparato alto contro l'Atletico Madrid. L'attaccante argentino è a caccia del decimo sigillo in casa, che lo porterebbe in doppia cifra sul proprio campo per la quarta stagione consecutiva in Serie A: una rete vale 2,25 la posta su Planetwin365, mentre la doppietta si gioca a 7,32. Quota 10 nel mirino anche per Hakan Calhanoglu, che ha raggiunto la doppia cifra complessiva solo nel 2014 con l'Amburgo: per il turco una rete vale 4,50 la posta. Dall'altra parte, Victor Osimhen (in dubbio per un affaticamento) è proposto marcatore a 3,25, con la doppietta a 14,97