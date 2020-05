"L’Inter non fa sconti per Lautaro Martinez". Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, offre un'ampia panoramica di mercato. "Chi vuole l'argentino deve raggiungere la cifra fissata dalla clausola rescissoria. Servono 111 milioni di euro o nel caso contropartite tecniche di valore uguale. Il Barcellona continua a pensare a quale potrebbe essere la strada giusta ma non è affatto facile - assicura l'esperto di mercato -. Per il momento il club catalano non sembra intenzionato a fare un’offerta solo economica. La proposta potrebbe comprendere Vidal, Semedo e Junior Firpo più un conguaglio. Bisognerà capire se nel caso all’Inter andrà bene. Per l’eventuale alternativa a Lautaro comincia a prendere sempre più corpo l’ipotesi Timo Werner, che al Lipsia ha fatto benissimo. Il tedesco piace molto anche se il costo dell’operazione sarebbe molto alto visto che la valutazione è sui 60 milioni di euro. Tra i profili monitorati c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 ma il club inglese chiede non meno di 50 milioni di euro e a queste condizioni è difficile che ci possa essere una trattativa. Intanto resta da capire anche il futuro di Nainggolan, che rientrerà dal prestito a Cagliari. La Fiorentina è sempre molto interessata. Il Bayern Monaco invece dovrebbe riscattare Perisic, portando così 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre. A proposito di attaccanti, resta da capire quale sarà il futuro di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano è a fine contratto con il Paris Saint Germain ma se Icardi alla fine non dovesse rimanere ecco che potrebbe anche rinnovare. Al momento però l’ipotesi più probabile è che firmi per l’Atletico Madrid. Per lui è pronto un ricco biennale con un ingaggio vicino ai 12 milioni di euro a stagione. Juventus e Inter stanno ripensando a Chiesa ma per poter arrivare al gioiello viola servono tanti soldi. Il presidente Commisso lascerà la scelta al giocatore. Tra Federico e il presidente c’è grande feeling e la sensazione è che il giocatore possa ancora rinnovare con la Fiorentina".