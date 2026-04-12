L'esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così a Inter TV dopo la vittoria ottenuta oggi in casa del Como: "È stata una grande vittoria, non è mai facile giocare qua e oggi si è visto. Oggi abbiamo voluto la vittoria e questo ha fatto la differenza. Forse abbiamo preso qualche gol di troppo, ma abbiamo vinto e va bene. Ci mancano 6 partite ancora, dobbiamo fare del nostro meglio perché non abbiamo ancora vinto nulla. Sappiamo quello che è successo anche negli anni scorsi, ma ho totale fiducia nei miei compagni e nello staff”.

Cosa ti aspetti dalla sfida di Coppa Italia?
“Loro sono in fiducia, stanno facendo una grande stagione, vogliamo fare il massimo per andare in finale perché siamo l’Inter”.

Sezione: News / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 23:09
Autore: Ludovica Ferrante
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