L'esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così a Inter TV dopo la vittoria ottenuta oggi in casa del Como: "È stata una grande vittoria, non è mai facile giocare qua e oggi si è visto. Oggi abbiamo voluto la vittoria e questo ha fatto la differenza. Forse abbiamo preso qualche gol di troppo, ma abbiamo vinto e va bene. Ci mancano 6 partite ancora, dobbiamo fare del nostro meglio perché non abbiamo ancora vinto nulla. Sappiamo quello che è successo anche negli anni scorsi, ma ho totale fiducia nei miei compagni e nello staff”.

Cosa ti aspetti dalla sfida di Coppa Italia?

“Loro sono in fiducia, stanno facendo una grande stagione, vogliamo fare il massimo per andare in finale perché siamo l’Inter”.