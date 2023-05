Sono due i giocatori nerazzurri presenti nella formazione ideale della 34esima giornata di Serie A da Fabio Caressa stilata su Youtube. "Dimarco è uno degli uomini a cui Inzaghi ha dato più fiducia. Si parlava di lui da quando era nel giro della Nazionale Under 19, sembrava poco adatto per il fisico alle grandi squadre, ma ha dimostrato di avere un grande piede e un grande tiro. E' uno degli uomini della stagione dell'Inter. Deve riuscire a mantenere continuità, ma lo sta già facendo. Per me è uno dei migliori di tutta la stagione".

Presente in rosa anche Lukaku. "L'ho visto profondamente cambiato. Mi sembra tornato in buoni condizioni fisiche, quando è in condizione fisica è uno che fa pienamente la differenza in Italia e in Europa. Può essere l'arma in più per l'Inter in questo finale di stagione. Se fossi Inzaghi lo farei giocare dal 1' contro il Milan, probabilmente giocheranno Dzeko e Lautaro, ma il suo ingresso in campo a partita in corso può essere decisivo", ha aggiunto Caressa.