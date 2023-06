La pioggia d'oro che l'Arabia Saudita sta facendo cadere sul calcio europeo porta Roberto Boninsegna, leggendario attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana, a fare una riflessione su come siano cambiati i valori di mercato dagli anni '60 a oggi: "Non mi lamento di quello che ho guadagnato, ma con i soldi che girano adesso, per meno di 12 milioni all'anno non so nemmeno se sarei andato negli spogliatoi", ha detto Bonimba nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio 24.