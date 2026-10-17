INTER U23-MONOPOLI 1-3
Marcatore: 7' Zuberek (I), 11' rig. Vido (M), 24' Scipioni (M), 47' Vido (M)
75' - Cambi per il Monopoli. Esce Piccinini, entra Angileri. Esce anche Vido per Gioielli.
74' - Zuberek! Sinistro da fuori, deviato sopra la traversa. Calcio d'angolo, vicino al gol l'ex Lecco.
70' - Sorino rientra da destra verso sinistra e calcia da fuori: tiro rasoterra che non trova lo specchio, uscendo alla destra di Tommasi.
69' - Fall salta Stante e si invola. Il suo tiro a giro viene ribattuto da Prestia.
66' - Cambi per l'Inter. Fuori Lavelli, Avitabile e Bovo per Mancuso, Sorino e Cerpelletti.
66' - Inter U23 che trova spazio dopo una bella giocata di Zuberek e Fumagalli. L'inserimento di Bovo però non viene servito a causa di un errore di misura del polacco.
60' - Cambi per il Monopoli. Escono Cortinovis e Battocchio per Fall e Calcagni.
55' - Colpo di testa di Stante, su cross di Marello, che non inquadra lo specchio della porta. Ora Inter U23 che sta progressivamente alzando il baricentro.
49' - Giallo per Valenti. Ammonito per proteste.
IL GOL - Bella combinazione sulla destra e Cerretti arriva solo al cross. Palla con i giri contati per Vido e difesa che lavora male, perdendo contatto con il centravanti avversario. Bravo poi Vido di prima a infilare un incolpevole Taho.
47' - GOL DEL MONOPOLI. Doppietta di Vido, che dormita dell'Inter: 1-3.
15.34 - Via alla ripresa al Breda! Nessun cambio tra i 22 in campo.
Primo tempo non particolarmente vivace nonostante i tre gol. I nerazzurri erano partiti bene, sbloccandola con Zuberek al 7'. Poi due errori individuali, uno di Taho e uno di Avitabile, hanno regalato due gol agli ospiti, firmati Vido su rigore all'11' e Scipioni al 24'. L'Inter U23 dovrà fare decisamente qualcosa di più, sfruttando magari un Mancuso che appare particolarmente ispirato.
15.18 - Fischia due volte Restaldo. si torna negli spogliatoi.
45' - Due di recupero.
44' - Break centrale di Mancuso, che sta facendo bene palla al piede. Il tiro di sinistro non è né forte né particolarmente angolato: blocca Tommasi.
44' - Tiro da lontanissimo di Kaczmarski che non va lontano dall'incrocio dei pali.
39' - Cross di Valenti per Scipioni. Tuffo di testa che non trova la porta. Era interessante l'invito di Valenti.
29' - Grande occasione per l'Inter. Mancuso arriva al tiro dalla destra ben servito da Stante, ancora protagonista. La conclusione è piuttosto debole e Tommasi respinge. Marello poi colpisce male sulla respinta.
IL GOL - Corner per l'Inter U23 che il Monopoli respinge. Avitabile è l'ultimo uomo per i nerazzurri, ma calcola male il rimbalzo. Scipioni ne approfitta, ruba palla e va da solo a tu per tu con il portiere. Taho saltato e gol a porta vuota per la seconda punta ospite.
24' - GOL DEL MONOPOLI! Scipioni sfrutta una dormita di Avitabile e completa la rimonta.
23' - Folata dell'Inter con Mancuso sull'out di destra. Palla per Zuberek e destro da fuori: la deviazione di un difensore avversario spedisce la palla in corner.
23' - Olivieri prova il diagonale dopo essersi inserito. Avitabile è bravo a respingere la conclusione dell'avversario. RItmi ora piuttosto bassi.
16' - Arriva al cross Cerretti. Palla sul secondo palo per l'accorrente Olivieri, che però colpisce male. Rinvio dal fondo.
IL GOL - Rigore calciato di destro ad aprire, spiazzato Taho che comunque non sarebbe mai potuto arrivare sulla palla. Tutto da rifare per l'Inter U23.
12' - GOL DEL MONOPOLI. Vido non sbaglia, 1-1.
11' - Uscita sconsiderata di Taho sulle gambe di Scipioni e penalty per il Monopoli.
IL GOL - Zuberek prende posizione su Pucino dopo il lancio di Stante dalla difesa. Il polaccio calcia in diagonale da posizione defilata. Tiro su cui il portiere poteva fare meglio, ma l'Inter U23 è avanti!
7' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! ZUBEREK! Ancora lui, 1-0!
5' - Primo spunto sulla destra del Monopoli, che sviluppa in verticale. Olivieri arriva al cross, bravo Jakirovic.
14.30 - Via alla sfida!
14.27 - Squadre in campo al Breda: Inter in nerazzurro, Monopoli in bianco.
Torna a giocare in casa l'Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri ospitano il Monopoli nella 10a giornata del girone C di Serie C, partita importante e che può lanciare la seconda squadra verso i piani alti della classifica. Confermato Taho tra i pali, mentre c'è una chance in attacco per Zuberek. Assenti Mosconi e Bovio, che sono aggregati alla Prima Squadra. In panchina, poi, c'è Carrara, prima convocazione stagionale, per sopperire alle assenze degli altri aggregati. Ecco tutte le scelte per la gara che inizia alle 14.30.
INTER U23 (3-4-2-1): Taho; Stante, Prestia, Jakirovic; Avitabile (66' Sorino), Kaczmarski, Bovo (66' Cerpelletti), Marello; Mancuso (66' Lavelli), Fumagalli; Zuberek.
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Tosto, Venturini, Donato, Re Cecconi, Aidoo. Garonetti, Carrara.
Allenatore: Stefano Vecchi
MONOPOLI (3-5-2): Tommasi; Valenti, Piccinini (75' Angileri), Pucino; Cerretti, Battocchio (60' Calcagni), Greco, Cortinovis (60' Calcagni), Olivieri; Vido (75' Gioielli), Scipioni.
A disposizione: Albertazzi, Capone, Bernardotto, Fall, Belli, Sibbiano, Colombara, Tosi, Paukstys, Sardo.
Allenatore: Alberto Colombo.
Ammonito: 49' Valente
Arbitro: Restaldo (sez. di Ivrea)
Assistenti: Mititelu-Meraviglia
Quarto Ufficiale: Faye
FVS: Schirinzi
Alessandro Savoldi
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 16:00 Primavera 1 - Lazio-Inter, gli Up & Down: Farronato muraglia, spento El Mahboubi
- 15:46 Expected Goals, Bologna con numeri molto bassi. Inter quinta in A
- 15:34 liveInter U23-Monopoli, 1-3 al 70': Sorino converge e spara a lato
- 15:32 Como, Fabregas: "Diao? Spero di recuperarlo per l'Inter"
- 15:18 Inter, al Dall'Ara con fiducia: c'è un dato che inguaia il Bologna nelle sfide casalinghe
- 15:03 Abodi incoraggia le italiane in Champions: "C'è tempo per recuperare"
- 14:55 PRIMAVERA 1 - Lazio-Inter 2-2, seconda rimonta consecutiva subita dai nerazzurri
- 14:49 Il ciclone infortuni colpisce anche il Como: si ferma Assane Diao
- 14:34 Bonolis: "Cosa dovrebbe rubare Chivu a Mourinho? Ora vale il contrario"
- 14:20 Massolin: "Cagliari scelta facile per me. Touré e Özil i miei modelli"
- 14:05 CF - Per l'Inter gli ottavi Champions sono un obiettivo anche economico
- 13:51 Pagliuca e gli errori di Martinez: "Al portiere nel calcio di oggi si chiede tanto"
- 13:37 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 13:22 La Curva Fiesole minaccia di disertare Inter-Fiorentina: "Siamo stanchi"
- 13:08 Serata speciale con Thuram e Spence per 50 soci junior degli Inter Club di Emilia e Romagna
- 12:55 Nuovo San Siro, rimandata la presentazione del progetto di fattibilità
- 12:40 Condò: "Inter, Lautaro out trasforma il temporale in tempesta. A Bologna..."
- 12:30 Monopoli, sono 24 i convocati di Colombo per la sfida con l'Inter U23
- 12:20 La Russa: "Ho detto più volte a Marotta di non abbattere San Siro. E lui..."
- 12:10 CdS - Bologna-Inter, il Dall’Ara sold out: attesi 30mila tifosi con un "nuovo look"
- 11:55 Tacconi: "Buoni rapporti con Zenga. E contro l'Argentina non fu colpa sua"
- 11:41 Sergio Conceiçao: "L'Inter resta favorita per lo scudetto, ecco perché. Frattesi gran colpo per la Lazio"
- 11:27 Sky - Bologna-Inter, Pio con Thuram. Sugli esterni Luis Henrique e Carlos
- 11:12 Repubblica - Chivu fa mea culpa. Marotta e Baccin ad Appiano negli scorsi giorni
- 10:58 TS - Martinez confermato in porta, dubbi a centrocampo e sulle fasce. Chivu pesca dall'Under 23
- 10:45 CdS - Bologna-Inter, da Radu a Orsolini: sfida carica di ricordi negativi. I nerazzurri per cambiare il trend
- 10:32 TS - Uno sceicco per l'Inter? Da Villa Certosa ai 5 miliardi di patrimonio: ecco chi è HBJ Al Thani
- 10:18 GdS - Il Milan vuole Tresoldi, anche l'Inter lo segue: valutazione sopra i 50 milioni. Lo scenario
- 10:05 Il Mondiale del 2022 e la frecciata di Lautaro agli ex compagni: ecco a chi si riferisce
- 09:51 Jovetic: "All'Inter un gran casino. De Boer? Lasciamo perdere. Vi racconto i litigi con Guarin e Icardi"
- 09:38 CdS - Il Bologna sfida l'Inter con l'ex Darmian, Pessina tra i pali: le scelte di Palladino
- 09:23 CdS - Inter orfana di Lautaro, a Bologna Esposito la certezza. Occhio a Bonny
- 09:10 CdS - Pavard out tre settimane: il Como nel mirino. Stones punta il derby
- 08:55 CdS - Bologna-Inter, Dimarco riposa. Difesa confermata: le ultime di formazione
- 08:42 Pagliuca: "Pepo Martinez reagirà, Chivu sa cosa fare. Ma io avrei preso il Dibu"
- 08:27 GdS - Senza Lautaro Chivu si affida ai muscoli di Pio: su Esposito il peso dell'attacco
- 08:13 GdS - Martinez confermato, torna Luis Henrique: la probabile per Bologna
- 08:00 Preview Bologna-Inter - Chivu perde i pezzi. Dubbi soprattutto in mezzo
- 00:00 Tornare da subito sulla retta via
- 23:50 Bologna-Inter, il curioso dato sulle reti segnate dai felsinei
- 23:43 Tsytkin: "Shakhtar sfavorito con l'Inter? Io non sarei così categorico"
- 23:28 Kucher: "Non so perché l'Inter abbia perso due partite in Champions"
- 23:14 Nuova grana San Siro? Un cittadino chiede annullamento della vendita
- 23:00 Parma Women, Sottili: "Inter Women candidata per lo Scudetto"
- 22:50 Frosinone-Sassuolo 4-2, Raimondo si prende la scena e trascina i ciociari
- 22:45 Marcatori Bologna-Inter, senza Lautaro quota pari per Esposito e Thuram
- 22:38 Bologna-Inter, i precedenti al Dall'Ara all'insegna dell'equilibrio
- 22:32 Matveyev: "Lo Shakhtar può dare filo da torcere all'Inter e prendere punti"
- 22:19 Siti di infotainment, l'AGCOM va verso regole più severe
- 22:04 Assemblea Lega, approvato il bilancio. Aumenta l'audience del campionato
- 21:50 Bologna, Enem: "Contro l'Inter faremo di tutto per rendere felici i tifosi"
- 21:40 Ironia della sorte: Darmian avversario quando avrebbe fatto comodo all'Inter
- 21:30 Vieri: "Lautaro lotta sempre. Esposito tra due anni farà un sacco di gol"
- 21:22 Coppa Italia, la Lega Serie A studia un nuovo cambio di format
- 21:09 Serie A, Oaktree esce dalla corsa per i diritti TV internazionali
- 20:54 Braglia difende Martinez: "Non concordo con chi dice non sia da Inter"
- 20:40 Maicon svela: "Mourinho firmò a gennaio col Real. Lo so perché mi voleva"
- 20:25 Murgia su De Vrij: "Professionista esemplare. Quel rigore in Lazio-Inter..."
- 20:11 Ambrogino d'Oro 2026, depositate le candidature per Zenga e San Siro
- 19:56 Marianella: "Chivu perfetto su Martinez. Ma Sommer è un rimpianto"
- 19:42 Il caos degli aerei colpisce il Monopoli: arrivo a Milano a mezzanotte
- 19:28 Getafe, Carvajal: "Ho detto no a offerte da club di Champions League"
- 19:13 Presentata l'Alpha League 2027, Marotta: "Giocate e divertitevi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Out anche PAVARD! Le PAROLE di CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE: la vigilia di BOLOGNA-INTER
- 18:53 Malen 'sfida' Lautaro: "Segnerò più di lui. La differenza tra noi due..."
- 18:43 fcinPavard e Lautaro out, Chivu porta a Bologna Bovio e Mosconi
- 18:33 Inter a Bologna per dimenticare la Champions: quote favorevoli
- 18:19 Vorobey: "Inter top club, ma lo Shakhtar può fare come il Brugge"
- 18:04 Le Bihan: "Siamo solo all'inizio ma le ambizioni sono grandi"
- 17:50 Chivu può sorridere per Jones: l'inglese torna a lavorare col pallone