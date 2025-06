Se da un lato il River Plate festeggia per la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, dall'altro riceve una bruttissima notizia, visto che dovrà fare a meno per il resto del Mondiale per Club di Sebastian Driussi, che dopo aver segnato il gol del 2-0 ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il quotidiano argentino Clarin riporta che il giocatore ex Zenit San Pietroburgo ha rimediato una grave distorsione del legamento interno della caviglia sinistra e salterà il resto della competizione, con un periodo di recupero compreso tra uno e due mesi.

La gravità dell'infortunio mette inoltre a repentaglio la sua partecipazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores contro i paraguayani del Libertad, che inizieranno il 14 agosto con la partita di andata ad Asunción e la partita di ritorno al Monumental il 21.