PSG-Real Madrid, semifinale del Mondiale per Club 2025, sarà un 'partidazo'. Parola e musica di Xabi Alonso, che ha inquadrato così la sfida del MetLife Stadium di Rutherford, sfida che assomiglia da molto vicino a una finale anticipata per eleggere la miglior squadra del mondo FIFA. "Oggi (ieri) abbiamo giocato contro un avversario da Champions League (il Borussia Dortmund, ndr), ora affronteremo i campioni d'Europa in carica, che hanno avuto un andamento molto positivo negli ultimi mesi - ha detto il tecnico dei blancos in conferenza stampa -. Sarà il passo successivo, il livello successivo che dovremo affrontare in questo nuovo progetto, in questa nuova fase che stiamo iniziando. Stiamo crescendo e ora ci prepareremo a giocare contro il PSG".