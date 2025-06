Con le vittorie di Real Madrid e Al Hilal si chiude anche l'ultimo girone e, con esso, la prima fase del Mondiale.

Tutto facile per la squadra di Xabi Alonso che si sbarazza 3-0 del Salisburgo e chiude il gruppo in testa: in gol Vinicius, Valverde e Garcia. Sorride anche Inzaghi che batte 2-0 il Pachuca con le reti di Salem Al-Dawsari e Leonardo.

Si completa così il quadro degli ottavi di finale:

Palmeiras-Botafogo

Benfica-Chelsea

Inter-Fluminense

Manchester City-Al Hilal

PSG-Inter Miami

Flamengo-Bayern Monaco

Dortmund-Monterrey

Real Madrid-Juventus