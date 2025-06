Dopo Spagna e Brasile, adesso anche il Marocco si mette in fila per ottenere l'organizzazione della seconda edizione del Mondiale per Club in programma nel 2029. La notizia è del quotidiano spagnolo Marca, che spiega come il Paese maghrebino abbia intenzioni serie in merito. La potenziale candidatura del Marocco è indipendente dalla partnership con la Spagna, con la quale ospiterà la Coppa del Mondo FIFA nel 2030 in un'organizzazione allargata anche al Portogallo con appendice in Argentina, Uruguay e Paraguay.

Il Marocco ha ospitato numerose competizioni prestigiose e si sta preparando a ospitare un altro torneo importante come la Coppa d'Africa, collezionando ampi consensi, anche dalla FIFA e dalla Confederazione africana di calcio (CAF), in particolare per le proprie infrastrutture sportive ritenute di livello mondiale. "Il Marocco ormai non ha più nulla da invidiare ai principali paesi europei", ha affermato Jaime Yarza, il direttore delle sottodivisioni dei tornei della FIFA, lo scorso mese.