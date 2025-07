Il Fluminense vola in semifinale al Mondiale per Club, battendo 2-1 l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il gol del vantaggio dei brasiliani lo firma Martinelli al minuto 40. Il pari arriva grazie a Marcos Leonardo (minuto 51). La gara vive sul filo dell'equilibrio fino a quando Hercules riporta in avanti il Fluminense al 70esimo. Con quest'acuto, il Fluminense s'aggiudica la semifinale, dove sfiderà la vincente tra Palmeiras e Chelsea.