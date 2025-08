Passato ufficialmente al Mantova lo scorso 23 luglio, Maat Daniel Caprini ha ricordato le emozioni del suo esordio in Serie A, quando Raffale Palladino decise di mandarlo in campo nei minuti finali del match vinto trionfalmente dalla Fiorentina contro l'Inter: "Sicuramente l'esordio in Serie A è stato un sogno realizzato, ma quello è solo l'inizio, il punto di partenza. Non mi aspettavo di esordire contro l'Inter, anche se stavamo vincendo 3-0, ma tutti i compagni mi hanno aiutato e festeggiato a fine partita", ha raccontato alla Gazzetta di Mantova.