Da giocatore ad allenatore, Cristian Chivu non ha certo perso il tocco. Il tecnico dell'Inter ha dato spettacolo in allenamento come testimoniato da un breve video pubblicato sui social dal club nerazzurro.

Il boss non ha perso il tocco #ForzaInter pic.twitter.com/RaTKP3rgoe — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 1, 2025