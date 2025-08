Dopo la vittoria nella prima giornata di Jupiler League contro il Genk, il Bruges incappa nel primo ko stagionale. Festeggia il KV Mechelen (2-1), con un gol per tempo. A decidere l'incontro le reti di Mrbati e Schoofs. Nella ripresa Tzolis ha provato a riaprire la contesa per gli ospiti, ma il punteggio non è cambiato. Esordio, dunque, amaro con la formazione nerazzurra per Aleksandar Stankovic, entrato al minuto 79 al posto di Onyedika.