'Due di picche' per l'Inter sul fronte Ademola Lookman. Come rivela Sky Sport, l'Atalanta ha appena comunicato al club milanese la decisione di rifiutare l'offerta da 42 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus che era arrivata per iscritto a Zingonia martedì sera. Mettendo, probabilmente, la parola fine alla telenovela di mercato che durava da diverse settimane, visto che - secondo l'emittente satellitare - non sono previsti ulteriori rilanci da parte del club di Viale della Liberazione.