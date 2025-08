Il Corriere della Sera aggiorna oggi sulla situazione di Ademola Lookman anche attraverso l'edizione di Bergamo. Secondo quanto riportato sul quotidiano, ad inizio mercato l'attaccante era quotato 60 milioni di euro ed era l'unico che il club voleva sacrificare, vista l'intenzione di cambiare aria. A 50 si poteva forse discutere, ma 42 sono ritenuti un'offerta troppo bassa.

Non significa che Lookman è diventato improvvisamente incedibile, anzi. La sua reazione sui social è lì da vedere. In questo scenario potrebbe reinserirsi l'Atletico Madrid, dove l'anglo-nigeriano ritroverebbe Musso e Ruggeri, pagato 22 milioni di euro. I colchoneros, si legge, potrebbero raddoppiare quella cifra per Lookman.