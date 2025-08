Ademola Lookman vuole l'Inter. Ormai è risaputo da diversi giorni e quest'oggi, dopo il rifiuto istituzionale atalantino dell'offerta dell'Inter, l'attaccante ha addirittura cancellato le sue immagini social con la maglia della Dea. La dirigenza interista dovrebbe aumentare l'offerta per cercare di accontentare il club bergamasco. Secondo quanto riferito da Sky Sport, qualora l'Inter non riuscisse a condurre in porto la trattativa, ecco che potrebbe tornare alla carica il Napoli, considerando anche il fatto che Giacomo Raspadori appare ormai diretto all'Atletico Madrid.