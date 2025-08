L'Inter si è messa in attesa. Come riporta oggi Tuttosport, essendo arrivato un rifiuto a una proposta ufficiale senza aver dato un prezzo al cartellino, prima di fare nuove mosse Marotta e Ausilio vogliono capire l'orientamento dell'Atalanta ed è questo che è stato detto agli agenti di Lookman.

E' però crollata definitivamente la tesi dei procuratori secondo cui a Lookman sarebbe stata promessa una cessione per 40 milioni di euro. Il giocatore dovrà ora adoperarsi per far sì che le parti si avvicinino sulla valutazione, che dovrebbe essere di circa 50 milioni compresi i bonus.