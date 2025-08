Non solamente Serie A, è pronto a infiammarsi anche il mercato delle serie minori. Il talento Alvin Okoro del Venezia, reduce dall’esperienza alla Vis Pesaro, sta scatenando le fantasie di diversi club tra la terza serie e la cadetteria. Secondo quanto riferisce Trivenetogoal, sul giocatore c'è il mirino di Inter Under 23, Juventus Under23, Mantova e Juve Stabia. Il club lagunare sta attendendo per la proposta giusta e, stando al portale veneto, sembra la Juve la squadra che sta pressando con maggior decisione.