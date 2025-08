Le forze dell'Inter sono interamente concentrate sulla trattativa per Ademola Lookman, ma il mercato nerazzurro potrebbe considerare a breve anche entrate in altri reparti. Secondo Sky Sport la dirigenza interista ci ha provato per Giovanni Leoni, difensore del Parma richiestissimo sul mercato, e potrebbe riprovarci qualora uscisse Yann Bisseck in direzione Premier League. Nel frattempo, per il centrocampo, l'emittente ribadisce il mirino su Morten Frendrup. Anche se, al momento, si tratta di un interessamento e non c'è una vera e propria trattativa.