Intervenuto sulle frequenze di Repubblica, il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato del fatto che il club rossonero nella prossima stagione non avrà le coppe europee: "Fisicamente potrà aiutarci - spiega l'inglese -. Avremo tempo per recuperare e per lavorare duramente durante la settimana, fra una partita e l’altra. Dobbiamo continuare a lavorare e vedere dove possiamo arrivare. Di certo c’è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa".