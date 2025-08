A che punto è l'Inter alla vigilia della prima amichevole estiva, quella contro l'Under-23 di Vecchi? La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione attuale in casa nerazzurra: "La telenovela Lookman continua e intralcia i piani di Cristian Chivu. Ogni giorno che passa è un giorno sottratto all'integrazione nel gruppo del nuovo attaccante, l'anglo-nigeriano o chi per lui - si legge -. Chivu però ha un vantaggio, si è appropriato dell'Inter ai primi di giugno e l'ha allenata per cinque partite al Mondiale per club in America. Cinque match veri, in cui l'allenatore si è portato avanti nella transizione dell'Inter dall'era Inzaghi, per certi versi gloriosa e per altri disastrosa, a un futuro diverso".

"Trascorse le vacanze, Chivu ha ripreso il lavoro con idee più chiare. Il passaggio è delicato e impronosticabile, nessuno può dire con certezza che cosa ne sarà dell'Inter - spiega la rosea -. Chivu viene da un'unica esperienza nel calcio dei grandi, l'ultimo spezzone della scorsa stagione, in cui ha salvato il Parma. L'Inter può essere tutto e può essere niente. Il nucleo forte della squadra è rimasto, bisognerà vedere quanto i nuovi lo renderanno migliore".