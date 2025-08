Dopo le dimissioni da assessore all'Urbanistica del Comune di Milano di Giancarlo Tancredi, a Palazzo Marino stanno cercando un successore. Secondo Il Giorno un nome spendibile sarebbe quello di Bruno Ceccarelli, attuale presidente della commissione Urbanistica che ha seguito passo passo la vicenda di Sa Siro.

La sua nomina lascerebbe però uno spazio libero proprio in Consiglio. E qui sta il problema secondo il quotidiano, perché al posto di Ceccarelli toccherebbe alla prima dei non eletti nella lista Pd, ovvero Milly Moratti. Quest'ultima è però certamente contraria al nuovo progetto per San Siro e in Consiglio Comunale si fa attualmente già fatica a trovare voti per far passare la futura delibera. In pratica dall'assemblea uscirebbe un favorevole ed entrerebbe un contrario. Non è un cambio che al sindaco Sala conviene.