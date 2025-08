Il Psg è stato multato per un totale di 148mila euro dalla Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa per alcuni comportamenti antisportivi dei suoi tifosi in occasione della finale di Champions League.

Tra questi l'accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, invasione di campo, atti di danneggiamenti, l'aver trasmesso un messaggio non adatto a un evento sportivo e per aver gettato discredito sull'Uefa;