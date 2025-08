Il Napoli campione d'Italia può fare il vuoto in Italia grazie alla campagna acquisti condotta fino a qui. E' il pensiero espresso dall'ex portiere Fernando Rubinho, protagonista di una chiacchierata con Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli rimane la squadra favorita per lo scudetto, sì è rinforzato con grandi calciatori e mister Conte fa la differenza: può fare quello che ha fatto alla Juventus".

Al contrario, complice il cambio in panchina e un finale di stagione da dimenticare, l'Inter rischia di non ripetersi ad alti livelli, secondo Rubinho: "Ha perso una figura importante come Inzaghi. Non ha fatto un bel Mondiale, non mi ha fatto una buona impressione", le sue parole.