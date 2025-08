Richi Agbonifo, laterale classe 2006, è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter U23. Il calciatore ex Hellas Verona ha pubblicato sui social un post che segna l'inizio di una nuova avventura in questo primo giorno di agosto. Un'avventura a tinte nerazzurre: "Un giorno davvero speciale per me e la mia famiglia - scrive Agbonifo -. Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura in un grande club come l’Inter. Grazie alla società per la fiducia, ai miei agenti che mi hanno aiutato a realizzare questo sogno, e alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Ora si lavora sodo per dare il massimo!", ha concluso.