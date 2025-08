Questa sera, all'Argosstadion Achter de Kazerne di Malines, potrebbe scoccare l'ora di Aleksandar Stankovic con il Bruges. Il centrocampista acquistato dall'Inter, inserito per la prima volta nella lista dei convocati dal tecnico Nicky Hayen, potrebbe fare il suo esordio assoluto con la maglia dei Blauw en Zwart nella sfida contro il Mechelen, valida per la seconda giornata del campionato belga. L'ipotesi non è da scartare, secondo Nieuwsblad, alla luce del calendario fitto di impegni.