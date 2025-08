Il futuro di Ademola Lookman continua a restare sotto i riflettori, dopo gli aggiornamenti di ieri. Ne parla Il Giornale, che dopo aver fatto il punto della situazione ipotizza lo scenario che potrebbe delinearsi: "Lookman e i suoi agenti sono disposti nel fine settimana a incontrare nuovamente la dirigenza della Dea per ribadire l’intenzione di andare via e soprattutto chiedere la cessione all’Inter. Adesso la palla passa al club nerazzurro e soprattutto a Oaktree. Il fondo americano deve, infatti autorizzare a Marotta il rilancio per avvicinarsi alla soglia dei 50 milioni richiesti dai Percassi. Se l’Inter aumentasse la propria offerta intorno al prezzo fissato dai bergamaschi, la sensazione è che l’Atalanta potrebbe poi dare il via libera alla cessione di Lookman".

Ad ogni modo, dopo la presa di posizione netta sui social, il nigeriano non avrebbe in mente altri gesti reazionari nei confronti del suo attuale club: "Nessun ammutinamento all’orizzonte per forzare la mano e rompere con l’Atalanta, anche se - raccontano gli amici dell’attaccante - Ademola sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento dell’Atalanta, che un anno fa di questi tempi gli aveva promesso la cessione per l’estate successiva e ora invece sta tenendo duro pur di monetizzare il più possibile. Ecco spiegata la scelta di oscurare e cancellare ogni traccia di atalantinità dai suoi canali social. Il nerazzurro però Lookman vuole continuare a indossarlo: quello dell’Inter".