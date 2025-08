L'Inter va all-in su Lookman e per oggi è attesa la risposta dell'Atalanta alla proposta ufficiale da 42 milioni più 3 di bonus. Secondo il Corriere dello Sport, dopo le parole di Luca Percassi e quelle di Beppe Marotta, molto difficilmente si andrà incontro a un "deragliamento" della trattativa. E un eventuale "no" dei bergamaschi dovrebbe essere interpretato non come una voglia di lasciare il tavolo, ma come il tentativo estremo di ottenere anche un paio di milioni in più di bonus.

"Si tratterebbe anche di un segnale alla piazza: non abbiamo ceduto, ma abbiamo tenuto fino alla fine, raccogliendo il massimo - spiega il quotidiano romano -. Resta da capire, però, se l’Inter sia disposta a aggiungere ancora qualcosa. Il messaggio, ufficioso, è che non si andrà oltre. Ma la linea era la stessa anche dopo il primo approccio, ovvero quando furono messi sul tavolo 40 milioni, per di più con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Poi, però, il rialzo c’è stato. La sensazione, dunque, è che siamo ancora alle prese con il classico gioco delle parti".

Intanto la notizia è che Lookman, oltre a continuare a pressare per andare all'Inter, con i suoi agenti ancora fisicamente presenti a Bergamo, non partirà per la Germania dove domani i suoi compagni attuali affronteranno il Lipsia in amichevole. "Fondamentalmente perché il suo percorso di recupero dopo il guaio muscolare al polpaccio non è completato, tanto che pure ieri ha svolto solo un lavoro individuale. La guarigione, però, è vicina - assicura il CdS -. E, a quel punto, o il nigeriano avrà raggiunto Chivu alla Pinetina oppure verranno utilizzati mezzi alternativi per raggiungere lo scopo. Diciamo che sarebbe l’ultima risorsa su cui potrebbe contare l’Inter. La speranza, però, è che la situazione si sblocchi prima". Non c'è piano B: l'Inter vuole solo Lookman.